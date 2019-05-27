Найдены самые бюджетные направления для путешествий

Турции пришлось потесниться

Отдых на отечественных курортах становится все популярнее среди россиян. Отсутствие необходимости в визе и удобный сервис привлекают туристов на черноморское побережье Кавказа и Крыма.

По информации портала Travelata.ru, самыми дорогими курортами стали Адлер и Анапа, средний чек на туры для двух человек на 7 ночей начинается от 52 тыс. рублей. Дешевле всего обойдется отдых на курортах Крыма и в Красной Поляне – от 24 тыс. рублей.

Эксперты туристического рынка подчеркивают, что за год средний чек на летний тур уменьшился на 3 тысячи, достигнув 39 тыс. рублей. Среди самых дорогих курортов также оказались Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки. Самыми дешевыми – Алушта, Севастополь Симеиз и Оленевка.

Самый дорогой российский летний тур обойдется в 288 тыс. рублей для двух взрослых и двух детей. Такова стоимость отеля категории "четыре звезды" по системе "все включено" в Ялте.

Дешевле всего отдохнуть в Лазаревском: тур на двоих на 7 ночей с 4 июня обойдется в 16 с небольшим тысяч рублей.