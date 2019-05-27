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В СССР скрыли главную истину о чернобыльской аварии

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +1
Заговор против ученого-правдоруба, возможно, навсегда оставил в истории белые пятна

По сей день история Чернобыльской катастрофы таит в себе ключевые тайны – что послужило причиной аварии и кто виноват? Правда могла быть найдена, что называется, по "горячим следам" известным советским ученым Валерием Легасовым – он изучал последствия аварии прямо на месте, а потом и на "гражданке". И он, возможно, как никто другой подобрался к разгадке ближе остальных и готов был рассказать общественности о том, какой ему видится картина произошедшего. Но за день до оглашения итогов собственного расследования он совершил суицид при странных обстоятельствах.

В субботу, 26 апреля 1986 года, когда стало известно о взрыве на атомной электростанции в Припяти, правительство СССР срочно формировало комиссию для отправки на место происшествия. В нее включили нескольких ученых, включая специалиста по физической химии института имени Курчатова Валерия Легасова. Несмотря на то, что Легасов специализировался в другой области, он сыграл ключевую роль в ликвидации последствий аварии. По его настоятельной инициативе были эвакуированы жители Припяти. Он пожертвовал собственным здоровьем и, фактически, жизнью ради того, чтобы прояснить ситуацию в зоне аварии. Для этого ученый четыре месяца работал непосредственно около 4-го энергоблока АЭС, получив мощную дозу радиации в 100 бэр.

После работы "в поле" Легасову пришлось пройти еще одно испытание – от имени Советского Союза объясниться перед всем миром на специальном совещании экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЕ). То совещание, собранное в конце августа в Вене, было особым: мир впервые столкнулся с катастрофой подобной Чернобылю. Выступление Легасова произвело фурор, потому что ученый максимально откровенно рассказал о том, что произошло, не думая про реакцию властей СССР.

Фото: www.globallookpress.com

А реакция руководства страны оказалось, пожалуй, противоположной. Хоть выступление Легасова и избавило СССР от вала судебных исков на миллионы долларов, там открытости ученого не оценили. Некоторые даже требовали посадить Легасова. И его действительно посадили – в кресло только что созданного института технологического риска. Его создали специально для того, чтобы прикрыть тылы тех, кто должен был разделить ответственность за Чернобыльскую аварию, считает доктор физико-математических наук, начальник лаборатории РНЦ "Курчатовский институт" Игорь Кузьмин. В реальности же проблемы безопасности передали Институту физики в Белоруссии.

Пока суд да дело, последствия облучения дали о себе знать. Состояние Легасова ухудшалось. Врачи поставили диагноз – лучевая болезнь четвертой степени и радиационный панкреатит. Пораженным оказался и костный мозг. Ситуация усугубилась еще одним моментом – Легасова не переизбрали в научный совет Института атомной энергии имени Курчатова. Все происходящее он воспринимал крайне тяжело.

А 27 апреля 1988 года, во вторую годовщину чернобыльской аварии, Валерий Легасов был обнаружен мертвым в своем рабочем кабинете дома. По официальной версии, это был суицид. Но вот что странно. На следующий день он должен был представить правительству отчет о расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС, и часть отчета он записывал на диктофон. Как установило следствие, что некоторые куски записей были стерты. Но что именно, так и не удалось узнать. Возможно, стертые фрагменты содержали ответы на главные вопросы о причинах аварии.

Дочь ученого уверена, что к смерти косвенно причастны его завистливые коллеги и система, о чем она говорила в интервью "Московскому комсомольцу". Враги воспользовались слабым местом Легасова, его болезнью, чтобы довести до суицида. Может, за то что был ярким и своенравным, а может, и за то, что много знал.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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