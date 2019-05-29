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Хозяин комбинатов школьного питания опроверг ложь журналистов

Владелец "Школьника-ЮЗ" и "Московского школьника" назвал враньем информацию, распространяемую о его изданиях

В конце мая издание "МБХ медиа" сообщило, о том, что несколько тендеров на питание школьников и детсадовцев столицы, отдали двум компаниям – "Школьник ЮЗ" и "Московский школьник". Примечательно, но авторы текста почему-то связали эти компании с бизнесменом Евгением Пригожиным. В статье говорится, мол, первая организация будет снабжать питанием 32 московских школы. Вторая фирма обеспечит питанием коррекционные школы и интернаты, находящиеся под покровительством департамента образования и науки. Общая сумма контрактов, согласно данным сайта госзакупок, составит 2,6 млрд рублей.

При этом, фактов, которые могли бы подтвердить причастность Пригожина к компании и сделки в материале представлено не было. После эту информацию подхватили и другие издания, даже не проверив представленные в материале данные. Ранее пресс-служба комбината "Конкорд", владельцем которого является Пригожин заявляла, что "Московский школьник" их прямой конкурент. 

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты News.ru пообщались непосредственно с руководителем компаний, получивших тендеры, Павлом Панфиловым.

Мои компании никакого отношения к Евгению Пригожину никогда не имели. Конкурс ещё идёт, мы получили наибольшие баллы за нашу квалификацию, но ещё ценовые заявки не рассматривались. Всё, что сообщает "МБХ медиа" и другие такие же издания – это преследование каких-то политических целей, в основном связанных с именем господина Пригожина ,

– сообщил руководитель "Школьник ЮЗ" и "Московский школьник".

Возможно манипуляция с включением имени бизнесмена в статьи о тендерах на питание была произведена намеренно для поднятия рейтинга информационных материалов. Это предположение подтвердили обе стороны, которые стали невольными действующими лицами скандальной публикации. 

Отдел информации
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