Дмитрий Саблин познакомил патриарха Кирилла с детьми из Сирии

Ребята также успели посетить достопримечательности столицы

В Даниловском монастыре в Москве прошла встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с детьми погибших российских и сирийских военнослужащих. Мероприятие стало возможным благодаря Дмитрию Саблину, секретарю севастопольского отделения "Единой России", главе депутатской группы по связям с парламентом Сирии.

Саблин вместе с организацией "Боевое братство" пригласил ребят в Россию в начале мая. Дети, прилетев из Тартуса, отдохнули в знаменитом лагере "Артек" в Крыму. В Москве же патриарх Кирилл не только рассказал им о героизме их родителей и важности подвига в жизни любого человека, но и вручил маленьким гостям подарки.

Саблин подчеркнул, что ребятам были важны слова Владыки, благословение которого поддержит их в течение всей жизни, ведь им пришлось рано повзрослеть.

"Я очень рад, что нам удалось принести в их жизнь немного радости, вернуть на их лица улыбки. Они поняли, что не одни",

– отметил секретарь севастопольского отделения "Единой России".

Дети российских военнослужащих, которые отдали свои жизни, исполняя долг в Сирии, приехали в столицу из разных городов страны – Новосибирска, Читы, Липецка, Саратова и других населенных пунктов России.

Помимо встречи с патриархом Кириллом гости Саблина ознакомились с достопримечательностями Москвы. Они посетили парк "Патриот", Музей Победы на Поклонной горе и Кремль, а еще увиделись со спортсменами.

К слову, находясь в Севастополе, дети смогли поучаствовать в торжественных мероприятиях в честь 75-летия освобождения города от гитлеровских войск, побывав на Малаховом Кургане и Сапун-Горе. Ребята также съездили в Херсонес, Центр подводных исследований Севастопольского университета и увидели ракетный крейсер "Москва", который является флагманом Черноморского флота России.

Отдыхая в лагере, они участвовали в Международной детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь – 2019", организатором которого выступил Фонд социальных и культурных инициатив.

"Боевое братство" вот уже пять лет приглашает ребят из Сирии отдохнуть в России.