Патриарх Кирилл одобрил идею пускать туристов в музей Херсонеса в Севастополе бесплатно

Владыка обсудит это предложение "Единой России" с Владимиром Мединским

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что стоит позволить гостям Севастополя бесплатно посещать территорию государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом сообщил Дмитрий Саблин, секретарь регионального отделения Партии "Единая Россия" в Севастополе, депутат Госдумы, после встречи Владыки с детьми погибших российских и сирийских военнослужащих.

"Патриарх поддержал наше предложение вернуть концепцию бесплатного входа абсолютно для всех и обещал обсудить в ближайшее время данный вопрос с министром культуры Владимиром Мединским. Это место имеет уникальное значение для нашего народа и для нашей государственности",

– подчеркнул Саблин.

Ведь Херсонес, где крестился князь Владимир, и Севастополь – Колыбель русского православия. Об этой важной вехе в истории нашего государства напомнил Дмитрий Белик, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" в Севастополе, депутат Госдумы. Белик добавил, что именно в этом месте российское государство начало укрепляться. Парламентарий сообщил, что не раз просил Министерство культуры России обеспечить свободный доступ на территорию Херсонеса желающим. Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон поддержал это предложение.

"Благодаря поддержке Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, решение вопроса должно выйти на финишную прямую", – отметил Белик, поблагодарив своего коллегу Саблина не только за его работу, но и неравнодушие к проблемам Севастополя и жителям города.

За вход на территорию музея не нужно было платить до октября 2018-го. Однако потом ввели за это плату для путешественников. При этом жители города могли посещать его бесплатно, предъявив паспорт.