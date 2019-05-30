Жителей Подмосковья предупредили об опасности

Россиянам напомнили о том, что купаться в фонтанах вредно для здоровья

Роспотребнадзор советует людям не спасаться от жары в фонтанах, ведь таким способом можно легко простудиться. Более того, есть риск подхватить кишечную инфекцию, коньюктивит и даже гепатит А.

Об опасности такого вида досуга ведомство сообщило на своем сайте. Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", цель фонтанов – увлажнять воздух и украшать общественные территории. Кроме того, вода обновляется редко, а санитарная обработка не проводится.