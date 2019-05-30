Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жителей Подмосковья предупредили об опасности

Россиянам напомнили о том, что купаться в фонтанах вредно для здоровья

Роспотребнадзор советует людям не спасаться от жары в фонтанах, ведь таким способом можно легко простудиться. Более того, есть риск подхватить кишечную инфекцию, коньюктивит и даже гепатит А.

Об опасности такого вида досуга ведомство сообщило на своем сайте. Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", цель фонтанов – увлажнять воздух и украшать общественные территории. Кроме того, вода обновляется редко, а санитарная обработка не проводится. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей