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Российские аэропорты получили новые названия

Воздушных гаваней под именами "Шереметьево" и "Домодедово" больше нет

Аэропорты в России будут называться по-новому. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Новые названия получили десятки аэропортов, в том числе наиболее крупные. "Шереметьево" присвоено имя русского поэта Александра Пушкина, "Домодедово" – учёного Михаила Ломоносова, "Внуково" – советского авиаконструктора Андрея Туполева.

Имена сменили в общей сложности более 40 воздушных гаваней по всей стране.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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