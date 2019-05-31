Российские аэропорты получили новые названия

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Аэропорты в России будут называться по-новому.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Новые названия получили десятки аэропортов, в том числе наиболее крупные. "Шереметьево" присвоено имя русского поэта Александра Пушкина, "Домодедово" – учёного Михаила Ломоносова, "Внуково" – советского авиаконструктора Андрея Туполева.
Имена сменили в общей сложности более 40 воздушных гаваней по всей стране.
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