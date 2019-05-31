"Я больше не могу": Дзюба психанул из-за Зеленского с Порошенко

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Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба, признанный в минувшем сезоне лучшим футболистом России по версии игроков, рассказал о своем отношении к теме Украины.
Как-то раз он ехал в клубном автобусе с защитником Ярославом Ракицким, который смотрел предвыборные дебаты Владимира Зеленского с Петром Порошенко. Споры, как можно вспомнить, были жаркими, и немудрено, что для украинского легионера "Зенита" Ракицкого они были важны. А вот сидевший за ним Дзюба слушал-слушал, да не выдержал.
"Ярослав сидит и смотрит, как они там шокают, балакают – и в какой-то момент говорю ему: "Яра, пожалуйста, выключи, я больше не могу",
– сказал он в интервью изданию Sport24.
При этом футболист дипломатично заметил, что Ракицкий, с одной стороны, "настоящий украинец", а с другой – "не оголтелый".
"Все прекрасно понимает – где черное, где белое. Олицетворение адекватного – а-ля Усик", – сказал Дзюба.
Ярослав Ракицкий – уроженец Днепропетровской области. До "Зенита" он выступал за донецкий "Шахтер" (до 2019 года).
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