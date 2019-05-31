Опальный бизнесмен Ходорковский живет в Лондоне на выведенные из России миллиарды

Отделу расследований телеканала НТВ удалось узнать новые подробности о предпринимателе Михаиле Ходорковском. В распоряжении журналистов появились данные о том, что он вывел из страны около 51 млрд долларов.



Сотрудники телеканала выяснили, что сегодня Ходорковский проживает на средства, доставшиеся ему преступным путем. Согласно данным следствия, для получения контрольного пакета акций над "ЮКОС" бизнесмену пришлось заплатить руководству компании несколько сотен миллионов долларов.

Тогда "Менатеп", принадлежащий Михаилу Ходорковскому, выкупил нефтяную корпорацию посредством залоговых аукционов. Деньги перевели в девелоперскую фирму Quadrum. Далее поступившие средства вкладывались в недвижимость по всему миру.

Ранее журналисты установили, что коммерсант спонсирует деятельность Алексея Навального. По их мнению, связь с блогером бизнесмен поддерживает через мужа юриста ФБК Любови Соболь некросоциолога Сергея Мохова. Эту информацию подтверждает переписка Мохова с шеф-редактором "МБХ-Медиа" Сергеем Простаковым.

Имеются данные, что Ходорковский на данный момент стал марионеткой западных спецслужб. Влиятельный предприниматель продвигает интересы Запада в России.

Журналисты ФАН-ТВ получили в свои руки договор аренды, подтверждающий, что Навальный тайно отдыхает на элитных итальянских курортах за счет Михаила Ходорковского.