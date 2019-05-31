Чудовище прогулялось по небольшому городку

Существо, напоминающее йети, попало на камеры видеонаблюдения в маленьком датском городке.

Снежный человек вышел из лесополосы, перешел через поле и прошествовал мимо придорожного магазина. Судя по кадрам, ростом неожиданный гость был около 2,5 метров. Кроме того, он был покрыт шерстью и закутан в какие-то лохмотья. Монстр шел на двух ногах очень медленно, сообщает Vista News.

В Скандинавии и в других странах Северной Европы очень популярны легенды о троллях. Криптозоологи считают, что эти мифические существа могут быть ближайшими родственниками снежного человека. О встречах с троллями рассказывается в сагах о викингах, которые встречались с этими существами в походах.

Эксперты полагают, что тролли водятся не только в Скандинавии – их следы можно обнаружить по всему миру. При этом в последнее время этих монстров все чаще видят в городах. В лесах для них остается все меньше места из-за промышленной вырубки деревьев. Вот тролли и выходят погулять по ночному городу, ищут, где бы поесть и поспать.



