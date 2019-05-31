На высокопоставленного экс-силовика свалилась неожиданная напасть

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, ожидающий вынесения приговора, столкнулся с серьезной неприятностью. Подозреваемый в миллиардных хищениях заключенный сломал зуб, когда ел кашу.

Как сообщает "МК", заключенные СИЗО "Лефортово" неоднократно жаловались членам Общественной наблюдательной комиссии, что повара плохо просеивают или даже не промывают крупу перед приготовлением каши для арестованных.

Случилось так, что посторонний предмет попал в рот Захарченко, сломав ему зуб. Ситуация осложнилась тем, что зуб оказался передним и, по словам стоматологов, его придется удалить – восстановить его не удастся.

Захарченко отнесся к происшествию с юмором. По его словам, если бы в СИЗО разрешали играть в хоккей, он сказал бы, что зуб выбили шайбой. Силовик из антикоррупционного отдела МВД попал в СИЗО после того, как в 2016 г. во время обыска у него нашли свыше 8,5 млрд рублей. Суд, на котором экс-полковнику вынесут приговор, состоится 10 июня.