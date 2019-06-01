Жителей Архангельской области будут лечить в ведущих больницах Москвы

Пациентам бесплатно окажут медицинские услуги

Передовые методы лечения в лучших столичных клиниках стали доступны для жителей Ленского района благодаря соглашению, заключенному правительствами Москвы и Архангельской области.

Чтобы получить помощь медиков в любой из 45 больниц столицы, нужно лишь предоставить полис ОМС и ознакомить специалистов с подтвержденным диагнозом.

Отметим, что каждый россиянин имеет право проходить плановое лечение и получать бесплатные медуслуги в любом городе нашей страны на основании федеральных законов №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ". Место жительства здесь роли не играет. Главное – иметь полис обязательного медицинского страхования.

Однако для жителей некоторых регионов эти права пока остаются на бумаге. Не все региональные власти установили между собой прямые контакты.

Власти Архангельской области озаботились этой проблемой. Пока изменения коснулись одного района – Ленского. Отметим, что помимо медицинской помощи, пациентов обеспечат бесплатными лекарствами и питанием в столичных клиниках, выбранных для лечения.

"Министерством здравоохранения выделены квоты на оказание высокотехнологичной помощи иногородним гражданам в московских клиниках. И пациентов из других регионов, которые поступают к нам по этим квотам, мы тоже лечим бесплатно",

– отмечает директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, нейрореаниматолог, профессор Сергей Петриков.

Он напомнил, что в городе на протяжении нескольких лет работает программа "Москва – столица здоровья". Благодаря ей иногородние граждане лечатся по тарифам ОМС, получая доступ ко многим видам уникальной помощи.

Петриков привел в пример лечение пациентов на гамма-ноже – установке, которая позволяет дистанционно облучать патологические образования в труднодоступных участках мозга. В год количество таких больных, получивших услугу, составляет около 600. При этом на Западе воспользоваться этим аппаратом в таких же по мощности центрах радиохирургии могут лишь 400 человек.

Доступность высокотехнологичных методов лечения – один из основных показателей развития здорового общества, подчеркивает сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин. Безусловным плюсом в оказании бесплатных медуслуг является отсутствие бюрократических барьеров. Так, помощь в организации лечения в московских больницах пациенты могут быстро получить в специальном кабинете, который открыли в ЦГБ города Яренск.