Паслер стал кандидатом на должность губернатора Оренбургской области

Такое решение приняли в региональном отделении "Единой России"

Временно исполняющий обязанности губернатора области Денис Паслер набрал 141 голос из 153 на тайном голосовании во время XXIX Конференции Оренбургского регионального отделения "Единой России".

В бюллетене по решению Регионального политсовета также значились кандидатуры начальника Оренбургского президентского кадетского училища Татьяны Машковской и секретаря местного отделения партии Ленинского района Оренбурга, директора управления федеральной почтовой связи Оренбургской области Романа Цуканова.

Все кандидаты обсудили свою позицию по самым актуальным вопросам социально-экономического развития региона с секретарями первичных отделений. Всего их – 1765.

Главной задачей является повышение уровня жизни россиян, отметил Паслер в благодарственной речи.

"Оренбургская область должна стать конкурентоспособным регионом. Важно и необходимо качественно обновить управленческий состав, привлечь в команду людей, обладающих современным видением, и владеющих самыми эффективными методиками администрирования проектов",

– обратился он к поддержавшим его партийцам.

Паслер пообещал внедрять передовые подходы и технологии во всех сферах, а также вывести управленцев на новый уровень ответственности и компетенции. Только так можно будет повысить как производительность труда, так и зарплаты, и качество соцуслуг, создать новые рабочие места, подчеркнул он.

В конференции участвовали замсекретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, депутаты Государственной думы и областного парламента, представители правительства Оренбуржья, а также избранные делегаты. В общей сложности мероприятие посетили свыше 700 человек.

По словам Ревенко, 8 сентября выдвиженцу от партии нужна безусловная и чистая победа. Он отметил, как высок сегодня в обществе запрос на справедливость. Людям необходимо доверять начальникам. А тем в свою очередь нужно быть близкими к народу и понимать важность принимаемых решений, обеспечивая вместе с тем их прозрачность. Главное во время предвыборной кампании – объяснить жителям, что изменится для каждого из них после избрания кандидата от ЕР, подчеркнул Ревенко.

"Что принесет людям реализация Национальных проектов – этих важнейших драйверов развития страны. Человеку ведь нужны не просто абстрактные цифры, а конкретика: какой детский сад будет у него построен, где отроется новая школа и появится ФАП, когда наконец отремонтируют дорогу, и что там с новым жильем? И нам с вами необходимо все это объяснять",

– заключил он.