Дмитрий Саблин открыл военно-спортивные соревнования "Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА"

Депутат отметил интерес молодежи к участию в таких соревнованиях

Депутат нижней палаты парламента Дмитрий Саблин дал старт военно-спортивным соревнованиям "Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА"" , которые проходят в поселении Воронежское Новой Москвы.

Инициаторами мероприятия выступили ветераны организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО", префектура округа, администрация поселения, а такаже члены Молодежной палаты при МГД.

Выступая на открытии, Саблин отметил высокий уровень заинтересованности молодых людей в таких мероприятиях. Так, в этом году поучаствовать в "Тропе" захотели более 200 парней и девушек из Москвы, Московской области, Питера , Тулы, Ярославля, Владимира, Костромы и Брянска.

"В чем особенность этих соревнований? Здесь, как нигде, важна рука друга, потому что в одиночку пройти через все испытания будет достаточно сложно. Я благодарю всех участников. Ребята, спасибо, пока есть такая молодежь, можно с уверенностью творить будущее",

– сказал парламентарий также поблагодарив организаторов мероприятия.

В ходе открытия, к юным спортсменам также обратились заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Игорь Окунев и глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов.

За время соревнований, команды, в каждой из которых пять человек, преодолеют трассу с препятствиями на время. В ходе трехкилометрового маршрута, девушки и юноши будут преодолевать водные преграды, завал покрышек, буреломы и многое другое. За время гонки, каждый член команды должен справится со всеми препятствиями, итоговое время прохождения посчитают по последнему участнику.

Пока участники гонки будут преодолевать препятствия, для гостей праздника работает интерактивная площадка. Все желающие могут испытать свои силы в метании ножей, скалодроме и даже стрельбы из пневматической винтовки. Тут же можно угостится блюдами полевой кухни и наблюдать за игрой участников на большой экране.

Соревнования "Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА" проходят в Новой Москве уже в шестой раз. Первая игра состоялась в 2016 году. За время существования, в проекте поучаствовали уже более полутора тысяч человек.















