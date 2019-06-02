Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске

Фото: www.globallookpress.com
В партии отметили, что 3 июня откроется специальный расчетный счёт для всех желающих помочь землякам

В "Единой России" объявили сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, Государственной Думы, члены и сторонники партии "Единая Россия" начали сбор средств пострадавшим от взрывов в Дзержинске. 

"Приглашаем всех неравнодушных нижегородцев принять участие в оказании помощи дзержинцам. Кроме этого всю необходимую помощь окажут и наши волонтеры",--

заявил Секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин. Он добавил, что в понедельник, 3 июня откроется специальный расчетный счёт для всех желающих помочь землякам.  

На сайте партии отмечается, что "правительством области по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб". Также в заявлении указывается и о большой работе, проводимой администрацией города.

Напомним, ЧП случилось на оборонном заводе "Кристалл", где прогремели несколько взрывов. В результате десятки людей пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за жизни пострадавших. По факту инцидента ведется проверка.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Обманули: Белоруссию "кинули" с рублями

Батька оказался диктатором поневоле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей