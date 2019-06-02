В партии отметили, что 3 июня откроется специальный расчетный счёт для всех желающих помочь землякам

В "Единой России" объявили сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, Государственной Думы, члены и сторонники партии "Единая Россия" начали сбор средств пострадавшим от взрывов в Дзержинске.

"Приглашаем всех неравнодушных нижегородцев принять участие в оказании помощи дзержинцам. Кроме этого всю необходимую помощь окажут и наши волонтеры",--

заявил Секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин. Он добавил, что в понедельник, 3 июня откроется специальный расчетный счёт для всех желающих помочь землякам.

На сайте партии отмечается, что "правительством области по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб". Также в заявлении указывается и о большой работе, проводимой администрацией города.

Напомним, ЧП случилось на оборонном заводе "Кристалл", где прогремели несколько взрывов. В результате десятки людей пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за жизни пострадавших. По факту инцидента ведется проверка.