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Следствие вышло на след подозреваемых в убийстве экс-бойца в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com
Теперь следствию предстоит выяснить, кто из участников пьяной драки зарезал экс-спецназовца

Имена палачей, отправивших на тот свет 24-летнего жителя Красногорка, известны следствию. По крайней мере, установлены личности участников роковой драки в одном из кафе Подмосковья.

Об этом "Утру" рассказали в Следственном комитете. Его сотрудники проверили дома подозреваемых, изъяли вещдоки. Таким образом, собрана необходимая информация для дальнейшего расследования преступления. Для полной картины произошедшего допрашиваются свидетели ЧП.

"Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения",

говорится в релизе СК РФ по Московской области.

В ведомстве уточнили, что жертвой пьяной разборки стал бывший боец спецназа ГРУ. Он увидел, как на мужчину напала толпа, и не смог пройти мимо.

Заступник скончался от удара ножом прямо в сердце. Печально осознавать, что ветеран боевых действий погиб от рук подмосковных хулиганов. 


Ксения АНДРЕЕВА
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