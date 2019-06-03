Теперь следствию предстоит выяснить, кто из участников пьяной драки зарезал экс-спецназовца

Имена палачей, отправивших на тот свет 24-летнего жителя Красногорка, известны следствию. По крайней мере, установлены личности участников роковой драки в одном из кафе Подмосковья.

Об этом "Утру" рассказали в Следственном комитете. Его сотрудники проверили дома подозреваемых, изъяли вещдоки. Таким образом, собрана необходимая информация для дальнейшего расследования преступления. Для полной картины произошедшего допрашиваются свидетели ЧП.

"Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения",

– говорится в релизе СК РФ по Московской области.

В ведомстве уточнили, что жертвой пьяной разборки стал бывший боец спецназа ГРУ. Он увидел, как на мужчину напала толпа, и не смог пройти мимо.

Заступник скончался от удара ножом прямо в сердце. Печально осознавать, что ветеран боевых действий погиб от рук подмосковных хулиганов.



