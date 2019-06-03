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Владелец нескольких комбинатов питания опроверг наличие в Москве "пищевой монополии"

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
"Не мог выразить удивление словами": Игорь Баранов о выдуманной монополии на московском рынке школьного питания

Президент группы компаний GoodFood, владелец предприятий "Руссоцкапитал" и "Сатурн-ШБС-3" Игорь Баранов рассказал о заблуждениях относительно сферы питания детей в учреждениях. 

В последнее время в информационном поле распространяется бездоказательное мнение о том, что в столице на рынке питания школьников нет конкуренции, а все предприятия принадлежат компании "Конкорд", пишет "Российская газета". Игорь Баранов, имеющий большой опыт работы в данной сфере, не согласился с суждением. "Недавно где-то вычитал, что одна из моих компаний принадлежит "Конкорду". Удивление не мог выразить словами", – рассказал бизнесмен. По словам Баранова, распространение подобных фейковых новостей наносит вред репутации его деятельности. Он отметил, что сфера организации питания в детских учреждениях требует серьезного профессионального подхода и объективности.  

Бизнесмен также подчеркнул, что у родителей  есть все возможности для проверки качества пищи в учебных заведениях. В конкурсной документации можно посмотреть меню и список продуктов, которые будет поставлять контрагент. Помимо этого, при департаменте образования действует экспертно-консультационный совет родительской общественности. "Там очень активные родители, и через них можно повлиять не только на организацию питания, но и на другие процессы, которые происходят в школах. Так что у родителей на самом деле есть хороший инструмент для своего участия в организации школьного питания", – заключил Баранов. 

Марина МОНРО
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