Арест главы "Тольяттихимбанка" назвали давлением на суд

Представители "Тольяттиазот" считают случившееся неправомерным

Компания "Тольяттиазот" (ТОАЗ) оценивает арест председателя правления "Тольяттихимбанка" Александра Попова, фактически как захват заложника и очередное звено в цепи противоправных действий, направленных на рейдерский захват ТОАЗа миноритарными акционерами предприятия — компанией "УралХим" и Евгением Седыкиным, – говорится в заявлении представителей компании, поступившем в редакцию "Ленты.ру".

"Оцениваем такие действия как незаконные и преследующие цели, отличные от целей восстановления законности. За этими действиями мы видим попытку оказать давление на судебный процесс, который идет сейчас в Комсомольском районном суде города Тольятти и повлиять на принимаемое судом решение", – отмечается в заявлении ТОАЗа.

"Примечательно, что арест Попова произошел в тот момент, когда слушания в Тольяттинском суде перешли в завершающую стадию. Это может расцениваться как попытка оказать влияние на принятие судебного решения. Тем более, адвокаты предприятия уже неоднократно заявляли об оказании давления со стороны Следственного комитета России на сотрудников компании "Тольяттиазот", свидетелей по уголовному делу и на адвокатов, оказывающих юридическую помощь предприятию", – отмечает управляющий партнер адвокатского бюро "Соколов, Трусов и партнеры" Федор Трусов.

31 мая Басманный районный суд Москвы арестовал Александра Попова сроком на два месяца.

Слушания по этому делу идут в Комсомольском районном суде города Тольятти Самарской области уже больше года. Обвиняемые – бывшие владельцы крупнейшего в России химического предприятия "Тольяттазот" Владимир и Сергей Махлаев, Евгений Королев, владелец швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и директор этой компании Беат Рупрехт. По версии следствия, с 2007 по 2012 годы руководители "Тольяттиазота" похитили всю произведенную заводом продукцию на сумму 85 миллиардов рублей.

Сам ТОАЗ отмечает, что предприятие получило в качестве оплаты за поставленную в указанные годы продукцию более 65,5 миллиарда рублей. Из этих денег выплачивались зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции "Тольяттиазота", на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки.

"Как считает сторона обвинения, похищенной является продукция ТОАЗ почти в полном объеме, которая выпускалась на протяжении четырех с лишним лет. Данное обвинение само по себе вызывает много вопросов. Если все было украдено, как же все это время работало предприятие? Там трудился персонал, выплачивались зарплаты, производили продукцию, выплачивались налоги", – пояснил член адвокатского бюро "Падва и Партнеры" Александр Гофштейн.

"Примечательно, что арест Попова произошел в тот момент, когда слушания в Тольяттинском суде перешли в завершающую стадию. Это может расцениваться как попытка оказать влияние на принятие судебного решения. Тем более, адвокаты предприятия уже неоднократно заявляли об оказании давления со стороны СК России на сотрудников ПАО "Тольяттиазот", свидетелей по уголовному делу и на адвокатов, оказывающих юридическую помощь предприятию", – отмечает управляющий партнер адвокатского бюро "Соколов, Трусов и партнеры" Федор Трусов.