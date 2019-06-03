Российского блогера отправят под суд за чрезмерное цитирование

В своей видеорецензии он, по уверениям оппонентов блогера, увлекся чужими мыслями

В неоднозначной ситуации оказался блогер Евгений Баженов, или BadComedian, из-за обзора на ленту "За гранью реальности" Александра Богулавского. На него подала в суд кинокомпания Kinodanz.

По версии ее представителей, автор видеорецензии переборщил с цитированием фильма. Однако в России норма не установлена, поясняет Баженов в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Сам блогер связывает нападки компании с критикой киноиндустрии, уточняет "ФедералПресс".



