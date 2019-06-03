Бросившую детей в Люберцах мать арестовали

Женщина оставила двух малышей в хостеле и сбежала

В Люберецком городском суде решилась судьба злополучной матери-кукушки, бросившей двоих детей в хостеле в Люберцах. На заседании было принято решение отправить женщину под арест до 28 июля, пишет "360".

Ранее женщина попросилась на ночлег в люберецкий хостел. Она оставила двух детей администратору, сказав, что якобы забыла паспорт и скоро вернется с документом. Однако дамочка бросила детей и исчезла. Вычислить нерадивую мать смогли благодаря камерам наружного наблюдения.







