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Бросившую детей в Люберцах мать арестовали

Женщина оставила двух малышей в хостеле и сбежала

В Люберецком городском суде решилась судьба злополучной матери-кукушки, бросившей двоих детей в хостеле в Люберцах. На заседании было принято решение отправить женщину под арест до 28 июля, пишет "360".  

Ранее женщина попросилась на ночлег в люберецкий хостел. Она оставила двух детей администратору, сказав, что якобы забыла паспорт и скоро вернется с документом. Однако дамочка бросила детей и исчезла. Вычислить нерадивую мать смогли благодаря камерам наружного наблюдения. 



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