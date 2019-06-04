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Умерла жена президента Израиля

Нехама Ривлин скончалась в возрасте 73 лет

Супруга израильского президента Реувена Ривлина ушла из жизни 4 июня. Несколько месяцев назад она перенесла трансплантацию легкого.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью.

"Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", –

цитирует РИА "Новости" заявление канцелярии премьер-министра. 


Валентина МАЙОРОВА
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