Умерла жена президента Израиля

Нибиру
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Супруга израильского президента Реувена Ривлина ушла из жизни 4 июня. Несколько месяцев назад она перенесла трансплантацию легкого.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью.
"Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", –
цитирует РИА "Новости" заявление канцелярии премьер-министра.
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