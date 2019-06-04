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Евразийский медиафорум в Казахстане показал важность реальной независимости СМИ

Фото: facebook.com/eamedia.org
Вопрос деглобализации также сильно волновал участников этого мероприятия

Кандидат социологических наук Алексей Кузнецов подвел итоги XVI Евразийского медиафорума, который прошел в Казахстане. Политолог отметил, что при глобальном кризисе доверия в условиях глобализации крайне необходима реальная независимость СМИ не только "от государственной власти, но и от мировой медийной власти крупнейших медиакорпораций и формируемого ими взгляда на события, что гарантирует базовое право человека на свободный доступ к информации".

Более 600 делегатов из 60 стран съехались на форум в 2019-м. Среди них были представители ведущих мировых СМИ, таких как  Euronews, CNN, BBC,  New York Times, Reuters, Bloomberg, Al Jazeera, ИТАР-ТАСС, РИА "Новости", РБК, Russia Today, Первый канал. Международные эксперты и бизнесмены тоже не смогли пропустить это крупное международное событие, целью которого было предоставить площадку для диалога представителей крупнейших международных медиаструктур и экспертов мирового уровня.

На этот раз главной темой форума, которую вынесли в его заголовок, значилась: "Мир сегодня: Трансформация реальности?". Участники затронули вопросы о процессах деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиасферы, а также обсудили возможности и вызовы, которые несет широкое распространение искусственного интеллекта.

Президент Казахстана Касыж-Жоматы Токаев и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко отправили участникам этого мероприятия свои приветствия.

Как напомнил Алексей Кузнецов, идею Евразийского медиа форума предложила когда-то Дарига Назарбаева.

"Это открытый диалог на самые актуальные темы современности при участии наиболее значимых фигур мирового медиапространства, лидеров мнений и признанных профессионалов разных сфер,

– рассказал политолог.

Алексей Кузнецов добавил, что дискуссия о том, идет ли после стольких лет глобализации мир к обратному процессу "деглобализации", разгорелась не на шутку. Многие участники форума считают, что этого тренда нет, но эксперт с этой точкой зрения не согласен.

"Один из ключевых спикеров нынешнего форума, бывший главный стратег Дональда Трампа, Стивен Бэннон, является ведущим мировым  фронтменом деглобализации как пути к восстановлению национальных суверенитетов. Такова диалектика мирового развития, и символично, что наш форум стал центром обсуждения этой важной темы", – заключил эксперт. 

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