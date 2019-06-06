Леся Рябцева представила свой Фонд защиты детей и матерей на выставке устрашающих плакатов

Фонд займется привлечением внимания к проблемам детей и матерей и изменением отношения общества к ним

В Москве прошла презентация Фонда защиты детей и мам, возглавила который скандально известная журналистка Леся Рябцева. Гостям мероприятия показали, как могла бы выглядеть переписка детей с бросившими их родителями. Вместе с тем леденящие кровь истории с плакатов – интерпретация реальных новостей со всей страны.





"Мамы-кукушки и дети-маугли – это не сказки, а реальные истории, происходящие у наших соседей. Мы можем туда зайти и увидеть избитых детей, живущих в плохих условиях", – прокомментировала истории с выставки Леся Рябцева.





Основательница фонда убеждена, что "у детей есть права, они полноценные личности, а у нас, взрослых, нет права мешать их развитию". Тем не менее сейчас общество совершенно равнодушно к проблемам детей. "Мало кто привлекает внимание к проблеме, а если и делает это, то, скорее, для саморекламы", – отметила Рябцева.





Поэтому фонд, отойдя от благотворительности, будет заниматься привлечением внимания к проблемам детей и матерей и изменением отношения общества к ним. Делать это Леся Рябцева намеревается через организацию тематических мероприятий и агитационные кампании среди населения.





В качестве примера неправильного отношения к проблеме "кукушек" и "маугли" Рябцева назвала привычные нам границы своего и чужого: "Лезть в чужие семьи кажется ненормальным, но это нормально беспокоиться о чужих семьях и климате внутри них".