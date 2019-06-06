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SberCloud и NVIDIA подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Сбербанка
Компании создадут искусственный интеллект

Документ подписали во время ПМЭФ-2019. Облачный провайдер группы Сбербанк, компания SberCloud, и мировой лидер в области высокопроизводительных вычислений и разработчик AI-платформы NVIDIA  займутся совместной разработкой и внедрением на рынок России продуктов и услуг, основанных на использовании искусственного интеллекта.

Соглашение в ходе форума подписали исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский и вице-президент NVIDIA в регионе Европа, Ближний Восток и Индия Япп Зюйдервельд. Об этом пишет "Лента.ру".

AI Cloud, который создает облачный провайдер Сбербанка, будет построен на вычислительных комплексах, разработанных для решения задач искусственного интеллекта – системах NVIDIA DGX-2. Эта двухпетафлопсная система на базе графических процессоров является первой в мире. Она оснащена необходимым для ускорения новых типов моделей ИИ программным обеспечением.

Продукт AI Cloud – первый для компании SberCloud, основанный на разработках Сбербанка в этой области, которые велись много лет. Услуга Data Science As a Service благодаря сотрудничеству станет доступной для многих. Речь идет как о научных и образовательных учреждениях, так и о малом и среднем бизнесе и, наконец, о крупнейших корпорациях РФ.

Компании и научное сообщество получат мощные AI-инструменты. Партнерство продвинет рынок в этом направлении, отметил Рафаловский.

SberCloud и NVIDIA разработают масштабируемую стратегию внедрения AI в экосистему Сбербанка. Планируются совместные образовательные мероприятия. Группы исследователей в области ИИ организуют технологическое сотрудничество.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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