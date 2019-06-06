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Подмосковный Хатико: на остановке пес ждет бросивших его хозяев

Покалеченная собака не двигается с места уже несколько дней

В Подмосковье безответственные люди оставили своего питомца на произвол судьбы. Большой лохматый пес нашел приют на остановке "Поселок Октябрьский" на ул. Ленина.

Прохожие жалеют собаку и идут дальше. Среди них никто не пожелал стать новым хозяином подмосковного Хатико. Прежних или будущих владельцев он ждет уже несколько дней, рассказала одна из очевидец. 

"К сожалению, недавно его сбила машина. Похоже, у него сломана передняя лапа, ходит как-то криво", – поведала она корреспонденту "Подмосковье сегодня". 

Остается надеется, что собака просто потерялась, и ее хозяин, прочитав материал, поспешит на автобусную остановку. 

Ксения АНДРЕЕВА
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