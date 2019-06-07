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Россиянку отправили в тюрьму за похищение детей из США

Фото: www.globallookpress.com
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Американский суд штата Канзас признал россиянку Богдану Осипову виновной в вымогательстве и том, что она якобы увезла собственных детей из США в РФ. Ее бывший муж Браен Мобли, который и подал против нее иск, требовал заключить экс-супругу под стражу на максимальный срок.

Согласно решению судьи, женщина, как передает РИА "Новости", может претендовать на освобождение только, если вернет детей, проживающих на данный момент в РФ под опекунством ее тети, в Соединенные Штаты, которые в 2014-м она покинула, будучи беременной младшим наследником. Девочка родилась в тот же год в России.

Отечественный же суд определил, что местом жительства отпрысков является именно Россия, поэтому она не сможет вернуть их в США. Впрочем, судью мало интересовал тот факт, что этот вопрос находится в российской юрисдикции.  

"Это не в ее силах потому, что она так устроила, чтобы это было не в ее силах",

– цитирует судью телеканал "360".

Суд также не рассмотрел заявление Осиповой о том, что бывший муж над ней издевался. Россиянка, как отметил судья, почему-то не захотела предоставить доказательства насилия со стороны экс-супруга.

После этого Богдана выразила желание отказаться от американского гражданства, о принятии которого теперь жалеет. По словам ее матери Юлианы Филипюк, Осипова находится в ужасном состоянии – ей навредили в тюрьме.

"Мало того, что во время ареста над ней издевались, они нанесли ужасный вред ее здоровью",

заявила родительница осужденной РИА "Новости".

Якобы Осипову на некоторое время сделали недееспособной медикаментозным путем, после чего лечили восемь месяцев. Из-за этого у Богданы теперь проблемы с памятью.

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне уже заявило о том, что приговор россиянке несправедливый. Как говорится в сообщении ведомства в Twitter, его представители будут добиваться пересмотра решения суда.

После того как беременная Осипова покинула США с несовершеннолетними детьми – ребенком от первого брака и дочерью от американца, – Мобли добился развода в суде США, который признал, что только он обладает полными правами опеки над наследниками. Осенью 2017-го Богдана, как сообщает "ФедералПресс", вернулась в Америку, чтобы решить проблемы с бывшим мужем, но ее тут же арестовало ФБР. В какой-то момент она согласилась вернуть детей, но не смогла, так как против этого высказался российский суд.

Полина ИВАНОВА
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