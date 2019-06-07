Россиянку отправили в тюрьму за похищение детей из США

Молодую маму приговорили к 7 годам лишения свободы

Американский суд штата Канзас признал россиянку Богдану Осипову виновной в вымогательстве и том, что она якобы увезла собственных детей из США в РФ. Ее бывший муж Браен Мобли, который и подал против нее иск, требовал заключить экс-супругу под стражу на максимальный срок.

Согласно решению судьи, женщина, как передает РИА "Новости", может претендовать на освобождение только, если вернет детей, проживающих на данный момент в РФ под опекунством ее тети, в Соединенные Штаты, которые в 2014-м она покинула, будучи беременной младшим наследником. Девочка родилась в тот же год в России.

Отечественный же суд определил, что местом жительства отпрысков является именно Россия, поэтому она не сможет вернуть их в США. Впрочем, судью мало интересовал тот факт, что этот вопрос находится в российской юрисдикции.

"Это не в ее силах потому, что она так устроила, чтобы это было не в ее силах",

– цитирует судью телеканал "360".

Суд также не рассмотрел заявление Осиповой о том, что бывший муж над ней издевался. Россиянка, как отметил судья, почему-то не захотела предоставить доказательства насилия со стороны экс-супруга.

После этого Богдана выразила желание отказаться от американского гражданства, о принятии которого теперь жалеет. По словам ее матери Юлианы Филипюк, Осипова находится в ужасном состоянии – ей навредили в тюрьме.

"Мало того, что во время ареста над ней издевались, они нанесли ужасный вред ее здоровью",

– заявила родительница осужденной РИА "Новости".

Якобы Осипову на некоторое время сделали недееспособной медикаментозным путем, после чего лечили восемь месяцев. Из-за этого у Богданы теперь проблемы с памятью.

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне уже заявило о том, что приговор россиянке несправедливый. Как говорится в сообщении ведомства в Twitter, его представители будут добиваться пересмотра решения суда.

После того как беременная Осипова покинула США с несовершеннолетними детьми – ребенком от первого брака и дочерью от американца, – Мобли добился развода в суде США, который признал, что только он обладает полными правами опеки над наследниками. Осенью 2017-го Богдана, как сообщает "ФедералПресс", вернулась в Америку, чтобы решить проблемы с бывшим мужем, но ее тут же арестовало ФБР. В какой-то момент она согласилась вернуть детей, но не смогла, так как против этого высказался российский суд.