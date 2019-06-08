Пригожин выступил в защиту беременной Симоньян после инцидента с Соболь на "Эхе Москвы"

Бизнесмен категорически осудил поступок Соболь

6 июня юрист так называемого "ФБК" Любовь Соболь оказалась в центре скандала, который невероятно возмутил общественность. "Крикливая баба в красном" решила пропиарить себя перед выборами за счёт поступка, выходящего за рамки – доведя до госпитализации беременную женщину.

Соболь полчаса караулила главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян в студии "Эха Москвы" после чего с камерой телефона в руках преследовала женщину до тех пор, пока последнюю не укрыли в одном из помещений радиостанции. Вечером того же дня от пережитого стресса Симоньян была вынуждена вызвать скорую помощь, после чего медики приняли решение о её госпитализации.

Безусловно, данный поступок не избежал порицания со стороны общественности и СМИ. В том числе, за женщину вступился бизнесмен Евгений Пригожин, категорически осудив поступок Любови Соболь. Предприниматель призвал всех желающих представителей "либеральной тусовки" проявлять свою агрессию не в адрес беременной женщины, а лично против него. При этом пресс-служба сообщила адрес, по которому они могут попытаться это сделать.





Стоит отметить, 5 июня Соболь зарегистрировалась кандидатом на выборы в Мосгордуму. Юрист ФБК теперь любыми способами пытается создать ажиотаж вокруг своей кандидатуры.