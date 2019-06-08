К Земле летят астероиды-гиганты

Человечеству не оставили шансов выжить

К Земле на огромной скорости приближается опасный астероид 2006 QV89, который, как считают астрономы, столкнется с планетой 9 сентября.

По их мнению, даже если этого не произойдет, то человечеству угрожают другие смертельные гиганты. Так, в числе самых опасных отмечен 1950DA, диаметр которого составляет 2 километра. Его столкновение с Землёй должно произойти не раньше марта 2880 года, передает Vista News.

При этом, по версии экспертов, пока неизвестно куда ударит астероид 2006 QV89, однако у человечества нет шансов на выживание.