К Земле летят астероиды-гиганты

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К Земле на огромной скорости приближается опасный астероид 2006 QV89, который, как считают астрономы, столкнется с планетой 9 сентября.
По их мнению, даже если этого не произойдет, то человечеству угрожают другие смертельные гиганты. Так, в числе самых опасных отмечен 1950DA, диаметр которого составляет 2 километра. Его столкновение с Землёй должно произойти не раньше марта 2880 года, передает Vista News.
При этом, по версии экспертов, пока неизвестно куда ударит астероид 2006 QV89, однако у человечества нет шансов на выживание.
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