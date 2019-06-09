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Ученые нашли натуральный источник вечной молодости

Фото: www.globallookpress.com
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Те, кто ест малину, намного реже страдают атеросклерозом, болезнями сердца и повышенным давлением

Малина обладает чудесными свойствами и может если не вернуть молодость кожи, то по крайней мере сохранить ее на длительное время.

Как сообщается в статье "VistaNews", в сладкой ягоде содержится ряд витаминов и полезных веществ, прекрасно омолаживающих клетки организма и в частности сердечно-сосудистой системы.

Также ученые определили, что именно малина  обладает способностью чистки сосудов.

"Те, кто ест малину, намного реже страдают атеросклерозом, болезнями сердца и повышенным давлением, -– заявили эксперты.

В то же время эта сладкая ягода полезна далеко не всем. Так, врачи предупредили, что высокий уровень фруктозы в малине вреден для диабетиков.


Андрей ДОВЛАТОВ
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