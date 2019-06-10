Экс-глава Коми получил тюремный срок

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В Замоскворецком суде Москву огласили приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру. Его признали виновным в руководстве преступным сообществом, получении взяток, особо крупном мошенничестве и легализации доходов.
В итоге Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима, а также он должен заплатить штраф в размере 160 млн руб., передает телеканал "360".
Отмечается, что с декабря 2005-го по сентябрь 2015 г. фигуранты дела использовали служебное положение и давали взятки для похищения 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". По этой причине регион лишился почти 3,3 млрд рублей.
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