Экс-глава Коми получил тюремный срок

Совершенные преступления стоили Гайзеру 11 лет, проведенных за решеткой

В Замоскворецком суде Москву огласили приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру. Его признали виновным в руководстве преступным сообществом, получении взяток, особо крупном мошенничестве и легализации доходов.

В итоге Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима, а также он должен заплатить штраф в размере 160 млн руб., передает телеканал "360".

Отмечается, что с декабря 2005-го по сентябрь 2015 г. фигуранты дела использовали служебное положение и давали взятки для похищения 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". По этой причине регион лишился почти 3,3 млрд рублей.