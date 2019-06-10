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Хозяин сказал "Поехали!"

Фото: pixabay.com
Как приготовить питомца к каникулам на даче: рекомендации от сети зоомагазинов "Четыре лапы"

В российских семьях живёт 33,7 миллиона кошек и 18,9 миллиона собак, и значительная часть питомцев в летний период переселяется со своими хозяевами в "загородные резиденции". Но знаете ли вы, что животных необходимо подготовить к отпуску? Пошаговая инструкция, как сделать это, представлена экспертами торговой сети "Четыре лапы".

1. Прививки

При переезде из спокойной городской квартиры на природу у домашнего животного серьёзно повышается риск подхватить опасное заболевание. В первую очередь, речь идёт о бешенстве, переносчиками которого являются лисы, ежи, крысы, мыши, уличные кошки и собаки.

И поэтому крайне важно, чтобы питомец был заранее привит от этой смертельной болезни. Вакцинацию проводят ежегодно, и владельцу нужно следить за тем, чтобы календарь прививок выполнялся досконально.

Кроме того, если речь идёт о собаке, то специалисты рекомендуют привить её от лептоспироза. Это показано в случаях, когда рядом с дачей есть водоём со стоячей водой, в которой могут обитать опасные бактерии. В любом случае, консультация у ветеринара будет перед поездкой на дачу весьма кстати.

2. Защита от клещей и блох

Ещё один фактор риска на природе – разнообразные кровососы. Эффективно бороться с ними помогают специальные препараты и приспособления. Они продаются в зоомагазинах в полном ассортименте – это может быть ошейник от блох и клещей, таблетки, капли, спреи.

Однако владельцу питомца не следует успокаиваться после приобретения ошейника или препарата. Кошку и собаку на даче следует регулярно проверять на наличие тех же клещей – они часто забираются в подмышки и пах – и при обнаружении паразитом удалять их соответствующим образом.

3. Перевозка

Если собаки, как правило, путешествуют в автомобилях или общественным транспортом со всем достоинством, спокойно, то многие кошки переносят дорогу неважно. Помочь здесь может переноска – она тем более полезна, что находящееся во временном домике животное не способно наделать в авто глупостей, к примеру, забраться под педали.

Кстати, нелишне будет забрать с собой на дачу привычные питомцу вещи – игрушки, лежанку, может быть, лоток, если речь идёт о кошках. Это поможет животному быстрее привыкнуть к новому месту.

4. Еда

В дачной местности могут отсутствовать зоомагазины с любимым кормом собаки и кошки. В этой связи эксперты "Четырёх лап" рекомендуют владельцам запастить достаточным количеством рационов, чтобы животному хватило правильной еды до конца сезона. На этом можно сэкономить, приобретя сухие корма в больших мешках. Однако необходимо помнить об условиях хранения гранул: в закрытом пакете вдали от солнечных лучей и влаги.

И не надо забывать о свежей воде в чистой миске! К жидкости у животного на даче должен быть постоянный доступ.

5. Безопасность

Дача – прекрасный новый мир для питомца, исследуя который можно и потеряться. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют чипировать любимца GPS-трекером в ветеринарной клинике или надеть на животное специальный ошейник.

Как видно из изложенного, подготовка собаки и кошки к переезду на дачу вряд ли обременительна. Зато она способна оградить питомца от больших неприятностей. 

Отдел информации
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