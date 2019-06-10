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В популярном летнем напитке нашли опасные добавки

Фото: pixabay.com
Российский квас соответствует стандартам качества, но есть одно "но"

Специалисты Росконтроля сделали традиционную летнюю проверку кваса семи популярных торговых марок: "Очаковский", "Никола", "Русский дар", "Лидский", "Вятский квас", "Букет Чувашии" и "Суздальские напитки".

Как отмечают эксперты, ни в одном образце не было превышено концентрации этилового спирта. Это означает, что квас – действительно семейный напиток, который можно пить и взрослым, и малышам, отмечается на сайте ведомства.

Итоги исследования показали, что все 7 марок кваса безопасны для потребителя, кроме того, они вкусны и ароматны.

Лидером рейтинга стал напиток "Русский дар. Традиционный", последнее место занял "Букет Чувашии". В первую тройку также вошли квасы "Очаковский" и "Лидский хлебный", чуть меньше баллов набрали "Никола", "Вятский квас" и "Суздальские напитки".

К сожалению, в маркировке не указано, что продукт может содержать консервант – диоксид серы. Эта пищевая добавка может быть опасна для людей с непереносимостью, сообщает НСН. Поэтому эксперты сделали замечание проверенным товарам. Ранее в лаборатории ведомства находили превышения обязательных норм на содержание дрожжей и плесени в квасе, напоминает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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