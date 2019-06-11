Специалистам предстоит раскопать вход

Сотрудники польского музея истории Второй мировой войны сообщили, что обнаружили ранее не известный тоннель с помощью профессионального георадара в поселке Мамерки, где находились комплексы немецких бункеров. По словам Бартоломея Плебаньчика, он, вероятно, ведет к утерянной Янтарной комнате, которую вывезли из Санкт-Петербурга.

На месте раскопок исследователи нашли люк, который не открывали со времен боевых действий. Подробности того, как устроен тоннель, ученым пока получить не удалось, потому что вход завален слоем земли и бетонной плитой, которая весит около 100 кг, это наводит на мысли о том, что его специально замаскировали. Более того, как говорится в материале радиостанции RMF FM, специалистам предстоит избавиться от растущего там дерева.

После того как музей уладит все юридические формальности, ученые откроют тоннель. Предполагается, что это произойдет в июне 2019 года.

Янтарную комнату немцы вывезли в 1941 г.из Царского села в Королевский замок Кенигсберга. Все эти годы ученые искали это произведение искусства. Как напоминает издание "Царьград", два года назад немецкие специалисты заявили, что нашли сокровищницу недалеко от Дрездена. Однако работы пока так и не увенчались успехом.

Впрочем, по мнению журналистов радиостанции, на этот раз шансы более высокие. Ведь есть немало свидетельств о том, что именно в районе Мамерки немцы спрятали некий транспорт с кладом. В годы Второй мировой войны на этой территории была штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта.