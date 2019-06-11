От опасной болезни поможет лимонад

Эксперты дали неожиданные рекомендации для поддержания здоровья

Домашний лимонад облегчит боль в животе во время приступа панкреатита и вдобавок нормализует уровень сахара в крови. Сделать напиток можно из лимона, любых ягод и мяты. Можно добавить и ложечку меда, которая отлично дополнит свежие фрукты.

Вместе с тем врачи предупреждают, что панкреатит – опасная болезнь, лечить которую нужно только под наблюдением медиков. От этого недуга все чаще страдают даже дети. Причину широкого распространения панкреатита ученые видят в злоупотреблении сладкими газированными напитками, сообщает Vista News.

В 0,3 л газировки может содержаться до 16 ложек сахара, что в 2 раза превышает ежедневную норму. В результате поджелудочная железа начинает быстро выделять инсулин, сахар попадает в кровь и начинается воспаление органа. Негативно влияет на здоровье поджелудочной железы и алкоголь.

Панкреатит вызывает боли в животе, рвоту с примесью желчи, сухость во рту, отрыжку, тошноту. Эти симптомы могут быть характерны как для острой, так и для хронической формы заболевания.