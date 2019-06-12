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Рада призналась: украинцы "минируют" вокзалы и метро в России

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной отметили, что телефонный терроризм в стране используется для "противостояния" с Москвой

Украинцы оставляют ложные сообщения о минировании российских объектов. Такое громкое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

"Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией", -– сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

При этом депутат выразил мнение, что подобным образом в Незалежной действуют в ответ на якобы "минирования" со стороны россиян.

Геращенко также добавил, что ложные сообщения о взрывчатых веществах на вокзалах и в метро "иногда оставляют сами граждане РФ, а иногда -– украинцы".

Напомним, сообщения и звонки о "минировании" поступали в январе по всей России --  от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Однако ни разу угроза взрывов не подтвердилась.

Андрей ДОВЛАТОВ
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