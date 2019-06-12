Умер российский посол

Нибиру
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Скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия Сергей Крюков.
Ему было 59 лет.
"На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, -– указывается в сообщении посольства в Facebook.
Отмечается, что умер блестящий дипломат, профессионал своего дела.
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