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Умер российский посол

Ему было 59 лет

Скончался  Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия Сергей Крюков.

Ему было 59 лет.

"На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, -– указывается в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что умер блестящий дипломат, профессионал своего дела.

Андрей ДОВЛАТОВ
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