Умер российский посол

Ему было 59 лет

Скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия Сергей Крюков.

Ему было 59 лет.

"На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, -– указывается в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что умер блестящий дипломат, профессионал своего дела.