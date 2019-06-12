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Политолог Самонкин: сам Голунов на митинг не пошел, а либералы все равно решили устроить хайповые провокации

Политолог Юрий Самонкин считает, что идея оппозиционной общественности провести акцию протеста в День России оскорбительна для страны

Либеральные деятели, среди которых немало сторонников Алексея Навального, уже по традиции решили испортить гражданам страны праздник в честь Дня России. Представители оппозиции заявляют, что необходимо выйти на улицы Москвы и превратить мирное шествие в серию провокаций и стихийный митинг в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Тем самым оппозиция показывает свое наплевательское отношение к России и ее гражданам, говорится в материале интернет-издания Ireactor.  

Тем более, что сейчас нет никакой необходимости выходить на шествие в поддержку журналиста, поскольку его вчера отпустили на свободу. Однако либеральная общественность посчитала, что это вообще не повод отменять запланированную акцию протеста. Это говорит только о том, что им на самом деле все равно на Голунова, оппозицию интересуют только личные амбиции. 

Московские власти предложили либеральной общественности провести шествие 16 июня, в этот день в столице не будут проходить праздничные мероприятия, и они никому не будут мешать. Однако оппозиция проигнорировала предложение. Примечательно, что сам Иван Голунов отказался выходить на митинг 12 июня. 

О журналисте "Медузы" узнала вся страна после того, как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным полиции, при задержании у Голунова обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом. Позже при обыске съемной квартиры журналиста оперативники нашли пять граммов кокаина. В отношении Голунова было возбуждено уголовное дело, и его отправили под домашний арест. Однако глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование прекращено из-за отсутствия необходимых доказательств. Такое решение глава МВД принял после получения результатов нескольких экспертиз. 

Политолог и президент АНО "Евразийский Институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин сообщил, что в данной ситуации проведение митинга в Москве совершенно абсурдно, поскольку дело в отношении Голунова закрыто. 

"Сам журналист Голунов вчера в интервью сказал, что он оповещен о ситуации, что для него это неожиданно, но у него нет претензий к МВД. Сейчас в соответствии с законом он будет реабилитирован и получит соответствующую компенсацию от государства по факту необоснованности возбуждения уголовного дела", – прокомментировал ситуацию Самонкин. 

По мнению политолога, либеральная общественность не готова к признанию конструктивных доводов и аргументов. Они просто хотят провести митинг и устроить на нем провокации. Подобное мероприятие просто оскорбляет Россию, негативно сказывается на ее национальных интересах и выглядит, как обычный пиар, считает Самонкин.

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