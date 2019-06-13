Обычные синяки оказались смертельно опасными

Гематомы могут привести к раку

Организм человека сам лечит появляющиеся от ударов о тупые предметы синяки. Однако некоторые гематомы не рассасываются, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Крайне опасны ушибы головы, ведь существует риск сдавливания или повреждения мозга. Иногда сотрясение не проходит окончательно – люди мучаются от мигреней. Гематомы головы могут вызвать слабоумие, расстройство личности, эпилепсию и даже смерть. Человек может умереть и от ударов по жизненно важным органам, например, по печени.

Мужчинам нужно не допускать ушибов половых органов, а женщинам – груди, так как гематомы в этих местах могут превратиться в злокачественную опухоль. Большие и сильные синяки грозят закупоркой сосудов и возникновению тромбов.

"Необъяснимое" появление синяков указывает на сокращение количества тромбоцитов, останавливающих кровотечение, сообщает портал VistaNews. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, ведь низкий показатель этих телец в крови может говорить о ранней стадии рака.