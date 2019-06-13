Ушла из жизни звезда сериала "Секс в большой городе"

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Сильвия Майлз скончалась на 87-м году жизни. Она умерла по дороге в одну из клиник Нью-Йорка.
Точная причина смерти пока не сообщается, сказано в некрологе портала TMZ. Известно лишь, что героине популярного сериала "Секс в большом городе" было трудно дышать. Именно поэтому ей понадобилась медицинская помощь.
Майлз – номинантка на "Оскар". В шаге от награды она была за съемку в экранизации "Полуночный ковбой". "Уолл-стрит", "Критическое состояние" и "Зло под солнцем" – самые известные работы американской звезды, пишет "Пятый канал".
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