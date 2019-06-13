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Мультфильм "Ну, погоди" россияне признали самым любимым

В списке самых популярных мультфильмов жителей России вне конкуренции оказалась старая советская классика -– "Ну погоди".

Отмечается, что мультфильм, вышедший на экраны в 1969 году, смотрели 98% россиян.

На второй строчке в рейтинге расположились "Каникулы в Простоквашино" (31%), на третьей – современный мультсериал "Маша и медведь" (16%). В топ-5 также вошли "Винни-Пух" (13%) и "Чебурашка и крокодил Гена"(10%), сообщает FlashNord.

Как следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), всего в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Андрей ДОВЛАТОВ
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