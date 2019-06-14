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Российский университет транспорта готов развивать юнармейское движение столицы

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Специальные программы вуза включат в следующий учебный год

Ректор Российского университета транспорта Александр Климов 14 июня во время совещания, касающегося взаимодействия в развитии юнармейского движения, предложил использовать огромные возможности учебного учреждения для этого важного дела. 

На встрече ее участникам также представили дополнительные образовательные программы университета под названиями "Безопасное путешествие" и "Безопасность движения на транспорте", а также "Транспортная безопасность".

Как сообщил заместитель начальника Штаба московского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", Герой России Геворк Исаханян, они изучат программы и займутся вопросом их включения в 2020-2021 учебный год.

Отряд Юнармии, состоящий из 35 человек, образовался в гимназии РУТ (МИИТ) в феврале 2019-го. А уже в мае юнармейцы участвовали в составе делегации вуза в мероприятиях, которые увековечивали память бойцов и командиров 6-й дивизии Народного ополчения Дзержинского района с выездом к месту боевых действий в г. Ельню.

Ректор вуза Александр Климов, выступая на совещании, также добавил, что в 2019-м на территории университета закончат создание детского технопарка, благодаря которому многие школьники без сомнений захотят получить транспортное образование.

В совещании участвовали также проректор вуза Михаил Клёнов и директор Института управления и информационных технологий Сергей Вакуленко. А руководство Штаба московского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" также побывало в музее Российского университета транспорта, Центре мультимодальных транспортных систем, Центре диспетчерского управления движения поездов и научно-образовательном центре. 

Полина ИВАНОВА
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