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В Подмосковье на помойке обнаружили старинную плитку XIX века

"Мусор" с большой историей теперь исследуют можайские краеведы

На свалке в Можайске оказались шесть коробок позолоченных изразцов для облицовки каминов в богатых домах. По всей вероятности, бывшие владельцы выкинули их за ненадобностью.

Упаковкой для плитки служили старые газеты. Так что вполне можно предположить, что она пылилась у хозяев порядка 30 лет. 

Теперь историков интересует, какие здания сносились в то время. После этого они узнают фамилию семьи, которая грелась у камина, отделанного найденными изразцами, рассказал краевед Сергей Дерунов. Не исключено, что они украшали царские палаты. Государь приезжал на 100-летие Бородинской битвы. 

"На бордюрах и уголках представлен обычный для того времени травянистый орнамент. Центральной картины, вероятно, не сохранилось, но, скорее всего, это был какой-нибудь парусник. Хорошо различимо клеймо Витебского изразцово-майоликового завода, действовавшего до 1914 года",

– описал артефакты Дерунов корреспонденту "Подмосковье сегодня"

Каждый изразец сфотографируют и пронумеруют. Затем они станут экспонатами выставки. 

Ксения АНДРЕЕВА
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