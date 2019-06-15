"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Петр Порошенко поздравил жителей Сеастополя с Днем города. Вот только зачем-то решил уточнить, что исторически, по его мнению, этот населенный пункт ближе к Украине, чем к России.

"Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора",

– заявил бывший глава Незалежной на своей странице в Facebook.

Он добавил, что будет и дальше пытаться отобрать полуостров у России.

Как напоминает издание "СвободнаяПресса", Севастополь основали в 1783 г. на месте небольшого татарского поселения. Российская императрица Екатерина II сама дала имя городу.

Пользователи Сети принялись обсуждать заявление Порошенко. Многие пришли к выводу, что экс-президент Украины совсем потерял рассудок. Некоторые пошутили, что древнегреческий бог Посейдон тоже должен быть тогда украинцем.

"Как он вообще без мозгов то живет", "Вот, когда пан Порошенко предъявит такой паспорт т. Посейдона, тогда и поговорим", "Всё белочка окончательно добила Порошенко", "Сказки на сон грядущий заказывали? Их есть у меня", "Не уймется никак бедолага", "Если коротко, то Порошенко совершенно не знает историю его появления. Скоро у него и благодатный огонь будет иметь украинское происхождение", "Родите его обратно", "Клоун никак не успокоится! Несёт чёрт не знает, что!", "Сказочник из страны буратинии", – ехидно отмечают россияне.