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Ушел из жизни генерал КГБ

Одному из руководителей силового ведомствау было 93 года

В Москве умер бывший первый заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков. Генерал армии также возглавлял пятое управление, которое еще называли "идеологическим". 

О смерти Бобкова сообщил его родственник. Он уточнил, что генерал ушел из жизни в больнице. 

"Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8.00. Точная причина пока неизвестна ",

цитирует РИА "Новости" осведомителя. Было экс-первому зампреду КГБ было 93 года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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