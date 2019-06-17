Ушел из жизни генерал КГБ

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В Москве умер бывший первый заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков. Генерал армии также возглавлял пятое управление, которое еще называли "идеологическим".
О смерти Бобкова сообщил его родственник. Он уточнил, что генерал ушел из жизни в больнице.
"Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8.00. Точная причина пока неизвестна ",
– цитирует РИА "Новости" осведомителя. Было экс-первому зампреду КГБ было 93 года.
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