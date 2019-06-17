В Домодедове заработали "алкорамки" для сотрудников

Работников аэропорта начнали проверять на трезвость

Сотрудники Домодедова теперь каждый день будут проходить через специально установленные рамки с алкотестером. Если человек будет пьян, то турникет просто не пропустит его на работу.

Как стало известно "Интерфаксу", первые "алкорамки" появились на контрольно-пропускном пункте воздушной гавани.

По информации агентства "ФедералПресс", сотруднику аэропорта, который работает в контролируемой зоне, нужно будет сделать выдох в сторону системы, находясь недалеко от нее. Безконтактный алкотестер за считанные секунды выдает результат анализа.