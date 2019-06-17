Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП

Максимальный срок лишения свободы увеличился до 15 лет

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который усиливает ответственность за ДТП, совершенные в нетрезвом виде. Так, пьяный водитель может получить 7 лет (сейчас максимум – 4 года) за причинение тяжкого вреда здоровью другого человека.

Суд может приговорить виновника аварии к заключению от 5 до 12 лет, если в ДТП кто-то умер. Если он стал причиной гибели двух и более человек, то срок отбывания наказания может составить от 8 до 15 лет.

Поправки будут касаться не только водителей легковых машин, но и общественного, морского, внутреннего водного и воздушного транспорта, а также метрополитена. Соответствующие изменения внесут в статью 263 Уголовного кодекса, говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.