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Японцев предупредили о стихийном бедствии

Фото: pixabay.com
У берегов страны произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали природное явление магнитудой 6,8, эпицентр которого был недалеко от префектуры Ямагата, что на севере Японии. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. О землетрясении сообщила метеослужба государства.

Генконсул РФ в Ниигате, как стало известно telegram-каналу "Раньше Всех. Ну почти", рассказал, что россияне не получили никаких травм. По предварительной информации, пострадавших вообще нет.

Жители префектуры Ниигата, как передают РИА Новости, больше всех ощутили подземные толчки, правда, никаких разрушений не было. Однако самое страшное впереди – сейсмологи объявили угрозу цунами высотой до 1 метра, поэтому скоростные поезда временно не ходят.

Власти открыли центр экстренного реагирования, ведь сила толчков составила 6 из 7 баллов по японской шкале. Землетрясение никак не повлияло на работу АЭС, расположенную недалеко от эпицентра. 

Отдел информации
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