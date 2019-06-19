Отравиться проще простого: российское эскимо оказалось опасным

В лакомстве обнаружили кишечную палочку

Специалисты Росконтроля проверили, качественное ли мороженое едят россияне. Для исследования взяли эскимо 7 марок: "Чистой линии", "Свитлогорья", "Выбора Кремля", "ГОСТОВского пломбира", "Вологодского пломбира", "Коровки из Кореновки" и "Снежного лакомства". Продукция не всех брендов оказалась безопасной и вкусной.

Четыре марки производят мороженое, которое и ГОСТу соответствует, и нареканий не вызывает. Так, внутренняя часть эскимо "Чистой линии", "Свитлогорья", "Выбора Кремля" и "ГОСТОВского пломбира" состоит из молочного жира, как и должно быть.

Мороженое "Коровки из Кореновки" покрыто не шоколадной глазурью – в ней крайне мало какао, хотя к молочной части эксперты не смогли предъявить никаких претензий. А вот у "Снежного лакомства" основа эскимо более, чем на 70% состоит не из молока. Глазурь также не содержит шоколада. Да и вообще это мороженое нельзя назвать пломбиром.

Как сообщает газета "Вечерняя Москва", в продукции компании "Вологодский пломбир" исследователи и вовсе нашли бактерии кишечной палочки. Показатель превысил норму в 2,8 раза. Шоколад тоже не похож на настоящий, но молочная часть – изготовлена без нарушений.

Специалист Росконтроля отметила, что так как мороженое не подвергают термической обработке, отравиться им легче, чем некоторыми другими продуктами, в которых есть кишечная палочка.

Впрочем, как подчеркивает организация на своем сайте, компания, производящая "Вологодский пломбир" заявила, что некачественную продукцию изъяли из продажи. Специалисты также проверят другие лакомства компании, которая пообещала усилить контроль.