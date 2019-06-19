Депутаты приняли поправки "Единой России" по восстановлению "дачной амнистии" до 2022 года

Положения законопроекта касаются личной недвижимости

В Госдуме в первом чтении одобрили коррективы к закону "О дачной амнистии", которую разработала фракция "Единой России". Поправки дают возможность восстановить в упрощенном порядке оформление гражданами своих прав на жилую недвижимость сроком до 1 марта 2022 года.

За их принятие проголосовали все 402 депутата. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представил документ на пленарном заседании Госдумы и отметил, что "дачная амнистия" работала 13 лет.

Депутат добавил, что поправки касаются личной недвижимости, то есть дач, садов, огородов, гаражей и приусадебных участков, а не той, которая используется для бизнеса.

"По этому законопроекту предлагается оформить те права, которые уже существуют, которые существовали, возникали раньше",

– подчеркнул Крашенинников.

Как рассказал депутат, положения "дачной амнистии" действовали до 1 марта 2019 года, они позволили легализовать 13 млн объектов по всему государству. Однако около миллиона человек, по словам Крашенинникова, не успели оформить от 5 млн объектов, поэтому фракция предложила продлить амнистию до 1 марта 2022 года.

Парламентарий также подчеркнул, что положения законопроекта особо касаются цены недвижимости. Фракция "Единой России", как поведал Крашенинников, считает, что существующие правила по установлению пределов стоимости субъектами РФ должны действовать и дальше.

"Также нужно оформлять общие участки в садовых, дачных, других товариществах. Допустим дороги, въезды и так далее оформлять бесплатно",

– сказал парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что существует норма, по которой органы местного самоуправления должны сообщать людям о том, как правильно оформлять объекты в упрощенном порядке. Согласно другому положению, небольшой дом не выше 2 этажей тоже можно оформить простым способом через декларацию.

При этом, как заметил Крашенинников, документ не предполагает "амнистии" россиян. Законопроект "оформляет те права, которые возникли раньше".

Таким образом права граждан защитят. Однако и государству нужно представлять, какие именно объекты находятся в собственности людей. Это, по мнению депутата, благородная и нужная задача для обеих сторон. Ведь подобные права есть, но необходимо их закрепить, чтобы население могло заложить или продать имущество. Должны, как считает парламентарий, существовать адреса, чтобы люди могли получить помощь медиков, а также, чтобы они спокойно жили в собственных домах.

Крашенинников, завершая свою речь, отметил, что закон крайне важен. Если Госдума примет его сейчас, то депутаты смогут "уже в весеннюю сессию дать гражданам возможность в упрощенном порядке оформлять свои права".