Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-глава СМИ2 присоединилась к Rambler&Co

Анна Иванова. Фото: vk.com/ramblerandco
Медиаменеджер возьмет под свой контроль маркетинговую стратегию медиактивов, онлайн бренд-маркетинг и стратегические проекты

Анна Иванова, занимавшая некогда пост генерального директора одного из крупнейших новостных агрегаторов России СМИ2, получила новую должность. Она стала директором по цифровой стратегии и коммуникациям департамента интернет-маркетинга медиахолдинга Rambler&Co.

Медиаменеджер будет матрично подчиняться директору по маркетингу компании Яне Бардинцевой, а также управляющему директору Максиму Тадевосяну.

Иванова будет разрабатывать и внедрять маркетинговую стратегию медиаактивов холдинга. Также она будет заниматься онлайн бренд-маркетингом и будет реализовывать стратегические проекты с партнерами. Перед медиаменеджером, по словам Яны Бардинцевой, стоят важные задачи – создать новые направления для маркетинговых коммуникаций, целью которых станет укрепление позиции медиаплощадок и сервисов. Они также будут призваны увеличить аудиторные показатели.

Максим Тадевосян рассказал, что у Ивановой есть опыт в digital-медиа, который объединяет работу с технологиями и контентом.

"Надеюсь, что многолетний опыт на стыке контента и технологий в сегменте, где успех бизнеса особенно зависит от быстроты и взвешенности принятых решений, будет полезен и станет основой для эффективной работы, своевременных экспериментов, правильных стратегических решений и плодотворного партнерства",

отметила Иванова.

Сбербанк, став акционером Rambler Group, намерен сделать из компании лидера российского рынка медиа и развлечений. Сервисы организации интегрируют в экосистему банка. Ранее Rambler Group также изменил систему управления.  

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Расправа под Крымским мостом попала на видео

Зрелище заворожило россиян

Для успокоения Зеленского: в словах Меркель о возвращении России в ПАСЕ заметили странность

Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей