Экс-глава СМИ2 присоединилась к Rambler&Co

Медиаменеджер возьмет под свой контроль маркетинговую стратегию медиактивов, онлайн бренд-маркетинг и стратегические проекты

Анна Иванова, занимавшая некогда пост генерального директора одного из крупнейших новостных агрегаторов России СМИ2, получила новую должность. Она стала директором по цифровой стратегии и коммуникациям департамента интернет-маркетинга медиахолдинга Rambler&Co.

Медиаменеджер будет матрично подчиняться директору по маркетингу компании Яне Бардинцевой, а также управляющему директору Максиму Тадевосяну.

Иванова будет разрабатывать и внедрять маркетинговую стратегию медиаактивов холдинга. Также она будет заниматься онлайн бренд-маркетингом и будет реализовывать стратегические проекты с партнерами. Перед медиаменеджером, по словам Яны Бардинцевой, стоят важные задачи – создать новые направления для маркетинговых коммуникаций, целью которых станет укрепление позиции медиаплощадок и сервисов. Они также будут призваны увеличить аудиторные показатели.

Максим Тадевосян рассказал, что у Ивановой есть опыт в digital-медиа, который объединяет работу с технологиями и контентом.

"Надеюсь, что многолетний опыт на стыке контента и технологий в сегменте, где успех бизнеса особенно зависит от быстроты и взвешенности принятых решений, будет полезен и станет основой для эффективной работы, своевременных экспериментов, правильных стратегических решений и плодотворного партнерства",

– отметила Иванова.

Сбербанк, став акционером Rambler Group, намерен сделать из компании лидера российского рынка медиа и развлечений. Сервисы организации интегрируют в экосистему банка. Ранее Rambler Group также изменил систему управления.